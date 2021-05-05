В армии Израиля не прокомментировали информацию об ударах в Сирии

Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля не стал комментировать информацию, связанную с ракетными ударами на территории провинций Латакия и Хама в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — отреагировал по телефону на соответствующий вопрос представитель армейской пресс-службы.

Ранее появилась информация, что мирный житель погиб при атаке Израиля на гражданский склад в Сирии. Как уточнялось, шесть человек пострадали. В числе раненых, по предварительным данным, были мать и ее ребенок.

В апреле сообщалось, что четверо военных пострадали в Сирии при израильской ракетной атаке. Израильское Минобороны уточнило, что Сирия выпустила ракету класса «земля-воздух» в направлении пустыни Негев на юге Израиля.

Кроме того, российский МИД уже предостерегал Израиль от дальнейших ударов по Сирии. Незадолго до этого появились данные об ударе израильской авиации по населенным пунктам Сирии в провинции Эль-Кунейтра. Погибли не менее четырех человек.