Глава ДНР оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сомневается, что из-за Украины может начаться третья мировая война. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как — посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения», — сказал он.

Пушилин считает, что Украина — это разменная монета, которую будут использовать, пока есть ресурс.

«После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго», — отметил глава ДНР.

Он добавил, то украинская армия благодаря поддержки западных стран прошла модернизацию и стала лучше в техническом оснащении.

Ранее Пушилин отреагировал на заявление Зеленского об изменении минского формата.