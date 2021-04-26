Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа индонезийской подлодки

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью членов экипажа подводной лодки ВМС страны в Балийском море.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу Индонезии.

Днем ранее сообщалось, что пропавшая индонезийская подлодка найдена, все 53 члена экипажа мертвы.

Судно исчезло во время учений. Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвовала Индия. KRI Nanggala 402 была одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии.

24 апреля на ней закончился запас кислорода. В Индонезии объявили погибшими всех членов экипажа пропавшей подлодки.