Алиев рассказал об ответе Минобороны России на письмо об «Искандерах» в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о получении от Министерства обороны России ответа о ракетах «Искандер» в Армении, сообщает ТАСС.

По словам Алиева, в письме российская сторона отметила, что не установила факта пуска баллистических ракет. Лидер Азербайджана подчеркнул, что не удовлетворен полученной информацией.

«На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М», — сказал Алиев.

Ранее Алиев заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе. Министерство обороны республики послало официальное письмо в Москву по этому вопросу.

2 апреля азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку найденные в Нагорном Карабахе обломки ракет «Искандер». В армянском генеральном штабе заявили, что данные об «Искандерах» в Карабахе не подлежат разглашению.

В конце февраля текущего года в Министерстве обороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Отмечалось, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.