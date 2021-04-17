В ЛНР заявили об инструкторах США на учениях ВСУ

Американские инструкторы участвовали в тренировке артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отработке огневого поражения. Такое заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. Его слова приводит Луганский информационный центр.

Как сообщил офицер пресс-службы, тренировка с подразделениями 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ прошла на полигоне в районе населенного пункта Покровское. Он уточнил, что во время занятий украинские военные занимались отработкой вопросов огневого поражения.

«На занятиях присутствовали инструкторы США, дислоцирующиеся на Яворовском полигоне в составе объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что «с целью обеспечения скрытности доставка иностранных специалистов осуществлялась транспортными средствами белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК».

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США намерены и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и своих военных инструкторов.

Ранее в марте глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линию соприкосновения в Донбассе прибыли иностранные советники и инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских диверсионных групп.