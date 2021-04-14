Дипломаты рассказали, кто ведет «необычную военную деятельность» в Донбассе

«Необычная военная деятельность» в Европе осуществляется в Донбассе с 2014 года Украиной. С таким заявлением выступила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает ТАСС.

Состоялось чрезвычайное совместное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

Представители государств, являющихся участниками ОБСЕ, организовали заседание организации после запроса украинской стороны. Киев утверждает, что осуществляется «необычная военная активность» на границе Украины и Российской Федерации.

«Необычная военная деятельность» в Европе действительно имеет место», — уточнила Жданова.

По ее словам, о Донбассе речь идет с 2014 года, при этом совершены нарушения Венского документа 2011 года.

«Делает это Украина, по всем признакам находящаяся с того времени под внешним управлением», — утверждается в комментарии Ждановой.

Ранее глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила РФ в провокации на границе с Украиной.