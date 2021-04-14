В ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза с начала суток нарушили перемирие

Подразделения Вооруженных сил Украины с начала суток четыре раза нарушали режим прекращения огня. Речь идет о зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает ТАСС и со ссылкой на представителей ведомства.

«С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня», — уточняется в заявлении.

Представители добавили, что киевские силовики обстреляли район сел Лозовое и Золотое-5. Во время обстрела использовались автоматические станковые гранатометы, станковый противотанковый гранатомет и другие, говорится в сообщении.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», — пояснили в Народной милиции ЛНР.

Информация о нападении передана представителям украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что вооруженные силы Украины четыре раза за 12 апреля нарушили режим прекращения огня.