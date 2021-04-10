Украина применила турецкие беспилотники в Донбассе

Украина применила турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе. Об этом пишет «Украинский милитарный портал».

Беспилотник пролетел с юга Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После этого этим же маршрутом он вернулся в место, откуда прилетел. Цель полета дрона неизвестна.

Ранее украинский военнослужащий из состава объединенных сил получил пулевое ранение в Донбассе.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.