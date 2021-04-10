На Украине назвали критически важные для России города

Экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) Сергей Кривонос рассказал, какие украинские города являются критически важными для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что если между странами произойдет военный конфликт, то для Москвы наиболее важными будут Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, а также Мелитополь и Запорожье.

По его словам, интерес России к этим городам объясняется наличием в них аэродромов, которые можно будет применять для высадки техники.

При этом украинский генерал добавил, что если Россия решит отвлекать силы ВСУ в Донбассе, то под угрозой окажутся Черниговская, Харьковская и Сумская области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об угрозе повторения в Донбассе трагедии Сребреницы.