Зеленский заявил о гибели почти 30 военных Украины за время перемирия в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года
Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года
РИА «Новости»

За время действия перемирия в Донбассе погибли 28 украинских военных, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 военных. Из них 24 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных», – рассказал глава государства.

Ранее Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление Украины в Североатлантический альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе.

Представитель альянса отметил, что НАТО проводит политику «открытых дверей» в вопросе приема новых членов, однако Украине следует сконцентрироваться на внутренних реформах и развитии обороны по стандартам альянса.