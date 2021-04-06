Пашинян заявил о крайней заинтересованности Армении в поставках российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна крайне заинтересована в поставках российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс».

В преддверии своего визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным политик подчеркнул, что Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией, что, по его словам, вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух стран.

«Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы», — сказал премьер, добавив, что в Ереване также рассчитывают на то, чтобы поставки вооружения и боеприпасов в республику осуществлялись бы в той же комплектации, что и для российских вооруженных сил.

Касательно приобретения истребителей Су-30СМ Пашинян также ответил утвердительно. Он отметил, что закупка этих самолетов предусмотрена как армяно-российскими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных вооруженных сил.

Кроме того, армянский лидер подчеркнул, что досрочные парламентские выборы в Армении 20 июня не повлияют на характер отношений с Российской Федерацией.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве в среду, 7 апреля, для обсуждения проблем в Нагорном Карабахе и интеграционных процессов между двумя странами.