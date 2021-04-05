В Минобороны назвали самые частые причины освобождения от службы

Число россиян призывного возраста, не имеющих медицинских противопоказаний для службы в армии, с 2010 года возросло с 67,7% до 78%, рассказал главный военно-врачебный эксперт Министерства обороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко в интервью изданию «Известия».

По словам Дацко, наиболее распространенными медицинскими причинами, по которым призывников признают «ограниченно годными» к службе, являются болезни костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения и заболевания нервной системы.

«В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место», – заявил эксперт Минобороны.

Он также отметил, что число призывников с недостатком веса значительно снизилось, более серьезной проблемой стало ожирение.

29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на службу в армию. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2021 года среди россиян в возрасте от 18 до 27 лет.