ЛНР попросил ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий в субботу, 3 апреля, обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи села Калиново-Борщеватое в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, о фактах нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня «для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Всего было выпущено 16 снарядов.

До этого в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что в пятницу, 26 марта, четверо военных ВСУ погибли и двое получили ранения при минометном обстреле неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. В ДНР заявили, что эти утверждения Киева не соответствуют действительности.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.