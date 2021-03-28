В ДНР заявили о минировании дороги у населенного пункта в Донбассе украинскими силовиками

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал о минировании дороги возле населенного пункта Травневое, расположенного на юго-западе Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дорога была заминирована украинскими силовиками, а именно членами 59-й бригады.

Он отметил, что всего на дороге было установлено 28 противотанковых мин ТМ-62.

«Данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 27 марта 2021 года», — сказал представитель Народной милиции.

Ранее СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских военных в Донбассе.