Глава минобороны Японии назвал характеристики запущенных КНДР двух ракет

Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси рассказал о характеристиках двух баллистических ракет, которые были запущены с территории Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что высота полета ракет не превышала 100 км, что ниже, «чем при запусках ракет «Скад».

При этом, по его словам, баллистические ракеты пролетели расстояние в примерно 450 км.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что запуск был осуществлен с восточного побережья Северной Кореи в восточном направлении.

Ранее Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР. При этом японское правительство выразило мнение, что пуск являются «серьезной угрозой для мирового сообщества».

После этого источник в администрации США объявил, что КНДР провела два пуска баллистических ракет. После этого премьер-министр Японии также подтвердил пуски КНДР и заявил о нарушении резолюции СБ ООН.