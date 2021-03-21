В ЛНР сообщили о массовом отказе военных Киева выполнять приказы в Донбассе

Украинские военные в Донбассе массово отказываются от выполнения приказов своих командиров, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Осадчего, служащие оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины отказываются совершать огневые провокации «из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР».

Кроме того, украинские военные отказались от работ по оборудованию позиций в городе Счастье из-за опасений подорваться на уже установленных минах, отметил представитель Народной милиции.

Он добавил, что командир 14-й бригады украинских Вооруженных сил Сергей Войченко лично прибыл на позиции для разбирательства и замены личного состава.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев планирует проведение масштабной атаки в Донбассе. В ДНР объяснили свой вывод скоплением военной техники на подконтрольной Украине территории Донбасса.