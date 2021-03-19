ВМФ получит три атомные подлодки до конца года

Военно-морской флот России получит три атомные подводные лодки (АПЛ) до конца текущего года, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

По словам главкома, в состав российского флота до конца года войдут атомные подводные крейсеры «Казань» и «Новосибирск», а также подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег».

Кроме того, в 2021 году будут заложены ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

«Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ», – добавил Евменов.

В конце 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил о планах по строительству 14 новых атомных подводных лодок для ВМФ. По его словам, ежегодно вплоть до 2027 года завод «Севмаш» будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».