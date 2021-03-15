Турция обвинила Сирию в нанесении ударов в Алеппо
Ника Пикекатлет
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Турецкое министерство обороны обвинило Сирию в нанесении ракетных ударов по нефтяным автоцистернам в провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Ведомство уточняет, что удары были произведены из аэродрома Квайрес и попали по городам Джараблус и Эль-Баб.
Издание отмечает, что минобороны проинформировало Россию о произошедшем и призвало не допускать подобных атак со стороны Сирии.
Ранее СМИ рассказало о ракетном ударе на севере Сирии.
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