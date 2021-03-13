Украинское СМИ заявило о смене интересов Вашингтона не в пользу Киева

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что при новой администрации США политический курс будет строиться в обход интересов Украины. Об этом сообщает портал «Главред».

Он также предположил, что политический курс будет направлен на «мягкое» улучшение отношений США с Россией, чтобы Китай остался без союзников.

«Демократы будут нас сдавать. При (президенте США Джо. — «Газета.Ru») Байдене мы будем наблюдать продолжение «никакой» политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стиле Фукуямы. А дел не будет», — написал Загородний.

Автор также отметил, что курс Байдена похож на действия экс-главы государства Барака Обамы, что не будет играть на руку Киеву.

При этом журналист подчеркнул, что именно бывший президент США Дональд Трамп приостановил строительство «Северного потока — 2» в 2019 году.