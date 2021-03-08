15 человек ранены при разгоне боевиками протестов в Сирии

Боевики разогнали протест мирных жителей в Сирии, 15 человек ранены. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов. Об этом пишет РИА «Новости».

«В районе Шейх-Акиль на западе населенного пункта Эль-Баб в ходе разгона боевиками протестной акции мирных жителей, выступающих с требованиями прекращения оккупации, получили ранения 15 человек», — сказал Карпов.

Он уточнил, что еще 10 человек арестованы.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения после атаки боевиков в Сирии.