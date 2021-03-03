Reuters: боевики в Нигерии открыли огонь по возвращавшимся домой похищенным школьницам
Ника Пикекатлет
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В Нигерии боевики открыли огонь по школьницам, которые возвращались домой после освобождения из плена. Об этом сообщает Reuters в среду, 3 марта.
Как рассказали агентству несколько очевидцев, стрельба произошла в городе Джангебе, когда девушки возвращались к своим семьям. По их словам, в результате пострадали по меньшей мере три человека.
Информация о погибших не приводится.
Ранее власти Нигерии сообщили об освобождении 279 похищенных школьниц.
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