Reuters: боевики в Нигерии открыли огонь по возвращавшимся домой похищенным школьницам

В Нигерии боевики открыли огонь по школьницам, которые возвращались домой после освобождения из плена. Об этом сообщает Reuters в среду, 3 марта.

Как рассказали агентству несколько очевидцев, стрельба произошла в городе Джангебе, когда девушки возвращались к своим семьям. По их словам, в результате пострадали по меньшей мере три человека.

Информация о погибших не приводится.

Ранее власти Нигерии сообщили об освобождении 279 похищенных школьниц.