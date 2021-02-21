На Украине объяснили, почему Киев разрешил самолетам НАТО полеты над Крымом

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, почему киевские власти разрешили самолетам НАТО летать над Крымом. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Он выразил мнение, что воздушное пространство над полуостровом является «зоной ответственности Украины», напомнив о международном праве. Кроме того, по его словам, до вхождения Крыма в состав России «фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта».

«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — подчеркнул Бабин.

Экс-постпредставитель объяснил, что таким заявлением Киев разрешает авиации НАТО производить полеты, а не приглашает это делать. При этом он добавил, что по его мнению, самолеты альянса не будут приближаться к воздушному пространству над Крымом более чем на 12 миль.

Ранее МИД Украины попросит Евросоюз ввести новые санкции против России из-за Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.