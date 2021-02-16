В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв

На газораспределительном узле на востоке Луганска произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС непризнанной Луганской народной республики, передает Луганскинформцентр.

«Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод.

Отмечается, что из-за срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия.