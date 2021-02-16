В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв
Максимс Краюшкинс
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На газораспределительном узле на востоке Луганска произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС непризнанной Луганской народной республики, передает Луганскинформцентр.
«Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод.
Отмечается, что из-за срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия.
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