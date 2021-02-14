На Украине возбудили уголовное дело после гибели военнослужащих в Донбассе
Максимс Краюшкинс
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в связи с подрывом на взрывном устройстве и гибелью трех украинских военных в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского», — говорится в сообщении.
Дело расследуется как небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия.
Ранее стало известно о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать обстоятельства ЧП в Донбассе.
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