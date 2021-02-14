Зеленский поручил срочно расследовать обстоятельства гибели военных ВСУ в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран направился в Донбасс для проведения расследования обстоятельств гибели трех военных ВСУ. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, по поручения главы государства в регион отправился и глава Генштаба Руслан Хомчак.

«Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих», — сказано в публикации на сайте офиса Зеленского.

На место ЧП уже прибыл замглавы офиса президента Роман Машовец.

Ранее стало известно о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. Ими стали старший солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения, старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения, а также капитан Александр Войтенко 1984 года рождения.