В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не будет восстановлен в прежнем виде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что переговоры России и США по вопросу продления Договора будут проходить по линии замминистров иностранных дел.

«С нашей стороны для возобновления двустороннего стратегического диалога имеется все необходимое: политическая воля, проработанные подходы, сформированная межведомственная команда», — подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что Россия ожидает от США диалога по противоракетной обороне в качестве условия для заключения Договора.

Ранее французский посол в РФ Пьер Леви заявил о намерении Франции предложить России продолжить переговоры по мораторию на РСМД в Европе.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.