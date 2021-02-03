Столтенберг приветствовал продление Россией и США СНВ-3

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter прокомментировал продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

«Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на 5 лет», — написал он.

По словам Столтенберга, он вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по альянсу.

Генсек добавил, что это начало усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.

О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

В среду, 3 февраля, соглашение о продлении договора официально вступило в силу.