Адмирал обратился к РФ с призывом «жестко следить» за кораблями США в Черном море

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко призвал власти страны активно наблюдать за ситуацией с заходом западных военных кораблей в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что заходы военных кораблей США в Черное море не являются для российской стороны чем-то необычным, а также проходят в рамках закона. Однако адмирал призвал делать их пребывание в акватории некомфортным.

«Не стрелять же их. Ну, зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить», — сказал Кравченко.

По его словам, наблюдение должны осуществлять «корабли непосредственного слежения», изучая тактику эсминцев, постоянно предупреждая их о незаконности захода в территориальные воды России, что даст им понять, что «их присутствие нежелательно».

Адмирал подчеркнул, что такие корабли могут «наваливаться» и вытеснять западные суда при необходимости.