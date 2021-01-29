Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Таким образом глава государства продлил действие договора от 8 апреля 2010 года, заключенного 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами, на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в который входят собственно Договор, Протокол к нему и приложения к Протоколу.

«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», — уточнили в Кремле.

Договором предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ, и 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Федеральный закон принят Государственной Думой 27 января 2021 года и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва может вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу (ДОН), если со стороны США будет проявлен соответствующий интерес к этому вопросу.