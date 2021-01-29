Умер обогнувший Землю под водой контр-адмирал Бедердинов

Под Санкт-Петербургом скончался контр-адмирал Владимир Бедердинов. Об этом сообщается на сайте Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

Там уточнили, что он умер на 74-м году жизни.

«Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность», — говорится в публикации.

Администрация также выразила соболезнования родным и близким контр-адмирала. Причина его смерти не называется.

Бедердинов был награжден орденом Красного знамени за подводный переход вокруг Земли через пролив Дрейка на Камчатку, который был совершен в 1979 году. При этом за всю свою карьеру он провел под водой восемь лет.