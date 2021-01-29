В Дании признали Россию военной сверхдержавой

Россия смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы за время нахождения у власти президента Владимира Путина, считает бывший глава министерства иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Berlingske.

В частности, бывший министр высоко оценил обновленные и хорошо обученные российские сухопутные силы, которые показали свою эффективность в Сирии. Кроме того, он отметил модернизацию Военно-воздушных сил (ВВС) России, в том числе системы противовоздушной обороны.

Другим фактором, который позволяет России оставаться военной сверхдержавой, является ее ядерный арсенал, подчеркивает Эллеманн-Йенсен.

При этом он указывает на «слабые места» России. К таким экс-министр относит, например, Военно-морской флот (ВМФ), который не подходит для крупных операций в мировом океане. Однако российские подводные лодки хорошо вооружены и современны, добавляет Эллеманн-Йенсен.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, бывший военный Сергей Згурец объяснил, почему армия России имеет превосходство над армией Украины.