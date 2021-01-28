США призвали Россию и Турцию вывести свои войска из Ливии

Вашингтон призывает Россию и Турцию немедленно вывести свой военный контингент из Ливии. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс, передает «Интерфакс».

Он напомнил о соглашениях о прекращении огня, которые были подписаны в октябре 2020 года.

«Мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», — заявил Миллс.

Ранее парламент Турции продлил срок пребывания армии в Ливии еще на 18 месяцев.