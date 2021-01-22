В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что даже в случае его «только дипломатического» оформления оно может действовать на временной основе до ратификации. По его словам, это допускает российский закон о международных договорах.

Косачев также назвал новость о положительном отношении американского лидера Джозефа Байдена к продлению договора отличной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация Байдена выступает за продление ДСНВ на максимальный предусмотренный соглашением срок в пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.