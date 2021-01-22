В Совфеде положительно оценили планы США продлить ДСНВ

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до истечения срока его действия. Об этом пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что даже в случае его «только дипломатического» оформления оно может действовать на временной основе до ратификации. По его словам, это допускает российский закон о международных договорах.

Косачев также назвал новость о положительном отношении американского лидера Джозефа Байдена к продлению договора отличной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация Байдена выступает за продление ДСНВ на максимальный предусмотренный соглашением срок в пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.