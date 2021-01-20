Роухани назвал условие возвращения Ирана к ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал данные о том, что администрация избранного президента США Джо Байдена намерена работать для возобновления ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.