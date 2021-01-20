Будущий глава Пентагона обеспокоен влиянием России в Арктике

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин выразил беспокойство влиянием России и Китая в Арктике, пишет РИА «Новости».

Он указал, что естественный ландшафт Арктики и стратегический баланс «активно меняют» климатические изменения. Как отметил Остин, Арктика «быстро» превращается «в регион геополитической конкуренции».

«Я серьезно обеспокоен наращиванием российских вооруженных сил и агрессивным поведением России в Арктике и по всему миру. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в регионе», — заявил Остин на слушаниях в Сенате США.

Он напомнил, что у США существует «долгая история сотрудничества с Россией в Арктическом регионе». Остин также выразил надежду, что оно может продолжиться.