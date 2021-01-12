Источник: Помпео планирует обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой»*
Ника Пикекатлет
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Госсекретарь США Майк Помпео намерен выступить с заявлением о сотрудничестве Ирана и террористической группировки «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление он планирует сделать во вторник, 12 января, в рамках своей речи в Вашингтоне.
По словам собеседника агентства, госсекретарь США может обвинить Иран в поддержке «Аль-Каиды» и предоставлении убежища лидерам группировки.
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