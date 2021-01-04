США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц»

Соединенные Штаты после угроз Ирана оставили в регионе авианосец «Нимиц», который планировалось вывести оттуда, сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер. Его слова передает РИА «Новости».

Миллер рассказал, что он приказал остановить обычное перебазирование авианосца из региона из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении американского президента Дональда Трампа и других официальных лиц США. Какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению, он не уточнил.

»«Нимиц» останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединенных Штатов Америки», — отметил Миллер.

Данное заявление было сделано на фоне очередного обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти.

«Нимиц» единственный на сегодняшний день авианосец США в регионе Ближнего Востока. Ранее СМИ США сообщали, что его было решено перебазировать в другое место.

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