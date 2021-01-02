В Армении потребовали вернуть из Азербайджана военнопленных

Армянские военнопленные, находящиеся в Азербайджане, должны быть незамедлительно возвращены на родину без каких-либо предусловий, как это предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении боевых действий в Карабахе, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян. Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские вооруженные формирования, которые все еще находятся на контролируемых Баку территориях, «не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы».

Омбудсмен отметил, что данное заявление ставит под сомнение статус армянских военнопленных, «грубо нарушает послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека», а также «прямо противоречит требованиям восьмого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября, касающегося возвращения пленных и других лиц, находящихся в несвободе».

«Армянские военнослужащие, плененные азербайджанскими военными, должны быть незамедлительно освобождены и возвращены в Армению. Это должно быть сделано незамедлительно и без каких-либо предисловий. По статусу они военнопленные», — написал Татоян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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