Российские военные прибыли для стабилизации обстановки в Сирию

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что в Сирию для стабилизации обстановки прибыли подразделения военной полиции России.

Он уточнил, что нестабильная обстановка отмечается в районе Айн-Исса, где ведутся обстрелы.

«Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов», — сказал Сытник.

Кроме того, он добавил, что Россия призывает стороны конфликта прекратить эскалацию напряженности.

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