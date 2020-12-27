Российские военные прибыли для стабилизации обстановки в Сирию
Ника Пикекатлет
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Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что в Сирию для стабилизации обстановки прибыли подразделения военной полиции России.
Он уточнил, что нестабильная обстановка отмечается в районе Айн-Исса, где ведутся обстрелы.
«Ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов», — сказал Сытник.
Кроме того, он добавил, что Россия призывает стороны конфликта прекратить эскалацию напряженности.
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