Путин призвал не допустить искажения роли советских спецслужб в разгроме нацистов

Президент Владимир Путин призвал противостоять любым попыткам исказить роль советских спецслужб в разгроме нацизма, цитирует его Кремль.

«Эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России», — добавил президент.

По его словам, это одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития общества и его устойчивости перед любыми вызовами.

«Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», — резюмировал Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал ответственных за начало Второй мировой войны

— В РФ предложили законодательно закрепить понятие геноцида народов СССР в годы войны

— Путин считает, что позиция США и Украины по героизации нацизма «не красит» их