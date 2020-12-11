Военные успешно испытали гиперзвуковую ракету «Циркон»
Карина Казанцева
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Военные успешно испытали гиперзвуковую ракету «Циркон», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что стрельбу провел фрегат «Адмирал Горшков» в Белом море.
«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — сказали в Минобороны.
Подчеркивается, что ракета успешно поразила береговую цель на расстоянии свыше 350 км. Скорость полета составила больше 8 Махов.
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