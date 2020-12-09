Минобороны РФ показало видео пусков стратегических ракет

Минобороны России показало видео с тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Кадры опубликованы на YouTube-канале ведомства.

На записи запечатлены пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС.

Кроме того, военное ведомство показало пуск баллистической ракеты атомным крейсером «Карелия» из подводного положения.

В Минобороны отметили, что задачи тренировки, которая проходила под руководством президента России Владимира Путина, были выполнены в полном объеме.

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