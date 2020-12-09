Минобороны РФ показало видео пусков стратегических ракет
Валерия Исполатова
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Минобороны России показало видео с тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Кадры опубликованы на YouTube-канале ведомства.
На записи запечатлены пуски стратегических крылатых ракет, выполненные самолетами Ту-160 и Ту-95МС.
Кроме того, военное ведомство показало пуск баллистической ракеты атомным крейсером «Карелия» из подводного положения.
В Минобороны отметили, что задачи тренировки, которая проходила под руководством президента России Владимира Путина, были выполнены в полном объеме.
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