ВС России провели пуски ракет большой дальности

Вооруженные силы России выполнили пуски ракет большой дальности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева» по полигону Кура.

Кроме того, в рамках испытаний был произведен пуск нескольких крылатых ракет по полигону Пембой.

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