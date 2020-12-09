ВС России провели пуски ракет большой дальности
Валерия Исполатова
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Вооруженные силы России выполнили пуски ракет большой дальности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
В ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева» по полигону Кура.
Кроме того, в рамках испытаний был произведен пуск нескольких крылатых ракет по полигону Пембой.
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