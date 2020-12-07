Первые ЗРС С-500 «Прометей» поступят в войска России в 2021 году

Первые образцы зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» поступят в войска России в следующем году. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Он отметил, что пандемия коронавируса не повлияла на сроки поставок.

«По сути, все испытания «Алмаз-Антей» уже давно завершил, планировали [начать поставки] в 2021 году», — уточнил Чемезов.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. У него повышенный потенциал противоракетной обороны. Перспективная система способна ликвидировать не только баллистические, но и аэродинамические цели — самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

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