Депутат предупредила о риске эскалации конфликта в Донбассе

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина предупредила о существовании риска эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского и его визит в Донбасс в День вооруженных сил показывают его приверженность курсу экс-главы государства Петра Порошенко, который получил название «армовир» (армия-мова-вира).

«Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части «ар» и «мо» Зеленский стремится продолжать прежний курс... в нем (Зеленском. — «Газеты.Ru») мало что осталось от образа «голубя мира», с которым он шел на выборы», — сказала Панина.

По ее словам, политик стремится выглядеть «большим ястребом», поскольку «распекает» бывшего президента за его халатность во время президентства. Это депутат также назвала «тревожным сигналом» к установлению напряженности в регионе.

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