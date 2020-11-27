Стали известны сроки создания зенитно-ракетной системы С-500

Главком российских ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда» заявил, что разработка новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 завершится в 2021 году.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — сказал Юдин.

Он отметил, что в настоящее время система проходит государственные испытания, а предприятия ВПК закупают необходимые комплектующие для ее массового производства.

Ранее в Минобороны сообщали, что начало серийных поставок С-500 запланировано на 2025 год.

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