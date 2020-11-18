Минобороны РФ перейдет с «Града» и «Смерча» на «Торнадо»

Начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что к 2027 году все устаревшие системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» заменят на новые РСЗО «Торнадо». Об этом он сказал в интервью газета «Красная звезда».

По его словам, к исходу 2027 года РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, почти полностью заменит существующие системы залпового огня.

Матвеевский также сообщил, что РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г» с автоматизированной системой наведения на цель заменит устаревшие РСЗО «Град».

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