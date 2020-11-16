Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета республики Артака Давтяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина страны.

«Освободить Артака Давтяна от обязанностей председателя военно-промышленного комитета», — приводится текст указа премьера.

Причины увольнения не названы. Приказ датирован 11 ноября. Известно, что с мая по июль 2020 года Давтян возглавлял генеральный штаб вооруженных сил Армении. Он руководил военно-промышленным комитетом республики с 17 июля текущего года.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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