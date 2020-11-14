Путин наградил членов экипажа сбитого в Армении Ми-24 орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что летчики были награждены за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
При жизни орден получил старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин были удостоены наградой посмертно.
Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий 9 ноября. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.
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