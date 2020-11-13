Путин подписал указ о вступлении в силу плана обороны РФ до 2025 года
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в силу вступает план обороны страны. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года. Согласно тексту документа, он будет действительным до конца 2025 года.
Там уточняется, что план разработан «в целях осуществления мероприятий в области обороны» России.
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